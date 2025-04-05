Новые пошлины администрации Трампа могут обойтись Apple в $33 млрд годовой прибыли. Согласно аналитикам, у компании остается лишь 20% шанс получить освобождение от этих сборов.

Тарифные ставки, которые приняты сейчас Вашингтоном, создают серьезные финансовые риски для технологического гиганта Apple. Новые исследования показывают масштаб потенциального ущерба для компании.

Аналитики Morgan Stanley подсчитали, что введенные администрацией Трампа пошлины могут сократить годовую чистую прибыль Apple на $33 млрд. У компании остается лишь один из пяти шансов получить освобождение от этих сборов, причём существующая структура тарифов делает такие перспективы маловероятными.

Apple оказалась перед сложным выбором. Если компания попытается самостоятельно поглотить дополнительные издержки, это серьёзно ударит по ее валовому доходу. Альтернативный вариант — повышение цен на продукцию — может привести к снижению спроса среди потребителей, что в конечном итоге также негативно скажется на финансовых показателях.

Некоторые факторы могут временно смягчить удар. У Apple остается запас уже произведенных iPhone, что позволит отложить повышение цен на определенный срок. Однако это лишь отсрочит неизбежные последствия новых тарифных мер.

Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо прогнозирует, что Apple может потерять 8,5-9% годового валового дохода. В качестве возможного решения рассматривается наращивание производства iPhone в Индии, но эффективность этой меры зависит от получения тарифных льгот для продукции, выпускаемой за пределами Китая.

Ранее объявленные планы Apple инвестировать $500 млрд в американскую экономику в течение четырех лет, по мнению экспертов, вряд ли помогут компании получить желанное освобождение от пошлин.