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Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы
Власти Украины обсуждают возможность проведения президентских выборов в ближайшие месяцы. Основные условия включают прекращение огня и отмену военного положения, введенного с 2022 года.

На фоне нынешней ситуации на Украине, вопросы о проведении президентских выборов становятся все более актуальными. Согласно информации, опубликованной в журнале The Economist, власти Украины рассматривают возможность организации выборов в ближайшие месяцы. Основные условия для этого — полное прекращение огня и отмена военного положения, действующего с 24 февраля 2022 года.

Согласно источникам, близким к нынешнему украинскому правительству, выборы могут состояться после достижения мирного соглашения, к которому, как ожидается, стремятся США. В частности, Bloomberg сообщает, что Вашингтон хотел бы достичь прекращения огня к 20 апреля 2025 года, когда совпадают православная и католическая Пасха. Однако для проведения выборов необходимо отменить военное положение, которое запрещает изменения в Конституции и выборы на всех уровнях.

На данный момент военное положение продлевается Киевом каждые три месяца, и его последнее продление было подписано президентом Зеленским 5 февраля. Если Верховная Рада не примет новое решение, действие военного положения прекратится 9 мая. Зеленский ранее заявлял, что отмена военного положения возможна только при наличии уверенности в силе украинской армии и гарантиях безопасности. В парламенте существует консенсус о том, что выборы в условиях войны не должны проводиться. В ноябре 2023 года фракции Верховной Рады подписали декларацию, согласно которой выборы могут быть проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Несмотря на это, некоторые украинские СМИ сообщают, что подготовка к выборам уже началась. Источники утверждают, что команда Зеленского готовится к выборам, хотя официальные представители власти это отрицают. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что никаких подготовительных мероприятий не ведется. Однако, если перемирие будет достигнуто до начала мая, выборы могут пройти в августе или осенью 2025 года.

Ключевым моментом для организации выборов остается вопрос о голосовании для всех украинцев, включая мобилизованных и тех, кто находится за границей. На выборах 2019 года за границей проголосовали только 55 тысяч из 410 тысяч украинских избирателей, тогда как сейчас за пределами страны находятся 5-6 миллионов украинцев. Для решения этой проблемы необходимо либо увеличить количество избирательных участков за границей, либо внедрить дистанционное голосование. Глава Центризбиркома Олег Диденко отметил, что для электронного голосования необходимо развить соответствующие технологии, чего на данный момент нет.

Главным конкурентом Владимира Зеленского на предстоящих выборах может стать Валерий Залужный, экс-главком Вооруженных сил Украины и нынешний посол в Великобритании. Его популярность в обществе значительно возросла, и по последним опросам, его готовы поддержать более 27% избирателей, тогда как за Зеленского готовы проголосовать 15,9%. Это соотношение голосов остается стабильным, несмотря на падение поддержки обоих кандидатов. В Офисе президента рассматривают Залужного как потенциальную угрозу и пытаются убедить его возглавить список «Слуги народа» на выборах в парламент.

Ситуация вокруг выборов также обостряется международной политикой. Россия считает нынешнее руководство Украины нелегитимным и заявляет, что без выборов мирные переговоры могут быть под вопросом. В то же время, администрация президента США Дональда Трампа также акцентирует внимание на необходимости обновления власти в Украине. Аналитики отмечают, что выборы могут стать неизбежными под давлением внешних факторов.

Когда ждать выборов? Сейчас самый вероятный сценарий — голосование не раньше 2026 года. Для этого должны совпасть несколько условий:

- Прекращение активных боевых действий (хотя бы временное перемирие).

- Отмена военного положения.

- Подготовка инфраструктуры (участки за границей, безопасность на фронте).

Но есть и другой вариант: если Запад решит, что Украине срочно нужна «перезагрузка» власти, выборы могут объявить внезапно — под давлением международных партнеров.

#украина #владимир зеленский #выборы #валерий залужный #военное положение
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