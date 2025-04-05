Системы искусственного интеллекта Google не смогли отличить первоапрельскую шутку от реальной новости. Ложная информация о рекордном количестве кольцевых развязок в валлийском городе попала в выдачу поисковика.

Технологии искусственного интеллекта продолжают сталкиваться с неожиданными проблемами. Недавний случай показал, что даже продвинутые алгоритмы Google могут стать жертвой обычной первоапрельской шутки, приняв ее за достоверную информацию.

Валлийский журналист Бен Блэк ежегодно публикует забавные материалы ко Дню смеха на своем новостном сайте. Три года назад он сочинил историю о том, что его родной город Кумбран получил звание места с наибольшей концентрацией кольцевых развязок. Шутка содержала вымышленные цифры и комментарии от несуществующих жителей.

Несмотря на то, что автор сразу пометил публикацию как первоапрельскую, алгоритмы Google спустя годы продолжали считать эту информацию достоверной. Более того, некоторые образовательные сайты по вождению включили эти ложные данные в свои материалы.

Особое беспокойство вызвал факт, что крупные новостные платформы перепечатали шутку без указания ее юмористического характера. Блэк пытался добиться удаления недостоверной информации, но фейк продолжал распространяться.