Дональд Трамп начал переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем о возможном снижении введенных пошлин. Ранее США установили высокие тарифы на товары из этих стран, что вызвало ответные меры.

Дональд Трамп вступил в переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем о возможном смягчении торговых пошлин. Ранее США ввели высокие тарифы на импорт из этих стран — до 46% для Вьетнама, 26% для Индии и 17% для Израиля.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже запланировал встречу с Трампом, чтобы обсудить отмену пошлин. Ранее Израиль пытался избежать новых мер, отменив свои тарифы на американские товары, но это не помогло.

Трамп заявил, что готов обсуждать снижение пошлин, если страны предложат США выгодные условия. Вьетнам уже выразил готовность убрать свои тарифы на американский импорт. Однако Китай и Канада, напротив, готовят ответные меры, которые вступят в силу 9 апреля.