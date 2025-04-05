Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил гигантскую спиральную галактику, существовавшую всего через 2 млрд лет после Большого взрыва. Ее масса в пять раз превышает массу Млечного Пути.

Международная группа астрономов сделала неожиданное открытие, изучая данные космического телескопа Джеймса Уэбба. На расстоянии 11,7 миллиардов световых лет они обнаружили гигантскую спиральную галактику, которую назвали "Большое Колесо". Этот космический объект существовал всего через 2 миллиарда лет после Большого взрыва, что делает находку особенно ценной для понимания эволюции галактик.

Галактика поражает своими размерами – ее диаметр составляет около 100 тысяч световых лет, а масса в пять раз превышает массу нашего Млечного Пути. Это открытие ставит под сомнение существующие теории формирования галактик, так как ранее считалось, что в ранней Вселенной не могли образовываться столь крупные спиральные структуры.

Астрофизики из Калифорнийского технологического института и Университета Милано-Бикокка отмечают, что "Большое Колесо" вращается со скоростью, соответствующей современным галактикам, что противоречит ожиданиям. Галактика находится в необычно плотной среде, где концентрация других галактик в десять раз выше средней по Вселенной.

Открытие произошло случайно – астрономы изучали близлежащий квазар, когда заметили этот гигантский спиральный объект. Теперь перед учеными стоит новая загадка: как "Большое Колесо" смогло достичь таких размеров за столь короткий по космическим меркам срок? Ответ на этот вопрос может изменить наше понимание ранних этапов эволюции Вселенной.