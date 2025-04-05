На CinemaCon показали новые кадры из «Зверополиса 2», где Джуди Хоппс и Ник Уайлд посещают партнерскую терапию. Квинта Брансон присоединилась к актерскому составу.

На выставке CinemaCon Disney показала первые кадры из долгожданного сиквела «Зверополиса». В новых сценах детективы Джуди Хоппс и Ник Уайлд, которых снова озвучивают Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, посещают сеансы партнерской терапии. Их консультирует доктор Фаззби — квокка, которую озвучивает Квинта Брансон из «Эбботтской начальной школы».

В кадрах мелькнули и другие забавные дуэты из полицейского управления: слон, который боится мыши-напарницы, и олень, постоянно конфликтующий со скунсом. Отдельная сцена переносит зрителей на болотистый курорт с катающимися на водных горках бегемотами и жонглирующим морским львом.

Первый фильм собрал в прокате более миллиарда долларов, и Disney явно рассчитывает на повторение успеха. Студия назначила премьеру на 26 ноября — пиковый период проката во время Дня благодарения. Кроме Брансон, к проекту присоединился Ке Хай Куан, озвучивающий змею, а Шакира снова исполнит роль поп-звезды Газели.