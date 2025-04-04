Китайские IT-гиганты буквально сметают со складов ускорители NVIDIA H20. Только за последнее время Alibaba, Tencent и ByteDance заказали этих чипов на 16 миллиардов долларов.

В Китае настоящий бум на ускорители NVIDIA H20. Эти чипы, специально созданные для китайского рынка из-за американских санкций, разлетаются как горячие пирожки. Местные технологические гиганты готовы выстраиваться в очередь, лишь бы заполучить эти процессоры для своих ИИ-разработок.

Только представьте: Tencent, Alibaba и владелец TikTok ByteDance уже заказали H20 на сумму, которой хватило бы на покупку нескольких футбольных клубов премьер-лиги – около 16 миллиардов долларов! Даже несмотря на то, что это не самые мощные чипы NVIDIA, китайские компании скупают их в огромных количествах.

Причина проста – гонка за лидерство в искусственном интеллекте. Все хотят создать свою версию ChatGPT, а без чипов это невозможно. Вот и приходится брать то, что есть в наличии, даже если это не топовые модели.

Теперь NVIDIA просто не справляется с таким наплывом заказов. Производитель предупреждает: новые партии нужно будет ждать до полугода. А тем временем в Китае уже появилась обновленная версия H20 с улучшенной памятью, что только подлило масла в огонь.

Но есть одна загвоздка – в любой момент США могут ужесточить санкции и перекрыть поставки этих чипов. Тогда китайским компаниям придется несладко. А NVIDIA потеряет один из своих самых денежных рынков. Пока же складывается парадоксальная ситуация: санкции не остановили технологическую гонку, а лишь заставили Китай покупать менее мощные чипы в еще больших количествах.