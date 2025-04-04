Microsoft временно остановила строительство центров обработки данных в США, Европе и Азии. Решение связано с экономическим спадом, снижением спроса и сложностями в реализации проектов.

Microsoft замедляет развитие инфраструктуры дата-центров в разных регионах мира. Проекты в Северной Дакоте, Висконсине, Иллинойсе, Великобритании, Австралии и Индонезии временно приостановлены.

Источники связывают это решение с экономической нестабильностью, падением спроса и логистическими сложностями. В некоторых случаях переговоры с подрядчиками полностью прекратили.

Ранее аналитики TD Cowen сообщали, что Microsoft расторгла контракты на аренду электроэнергии для дата-центров в США. Компания отказалась от мощностей, эквивалентных 200 гигаваттам, в американских и европейских энергосетях.

По данным Bloomberg, Microsoft теперь делает ставку на инвестиции в США, сокращая зарубежные вложения. Это указывает на пересмотр глобальной стратегии развития облачной инфраструктуры.