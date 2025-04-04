Экс-дизайнер Microsoft Гарольд Гомес заявил, что интерфейс Windows 8 Metro создавали без опоры на пользовательские отзывы. Радикальные изменения, включая удаление меню «Пуск», вызвали массовую критику.

Гарольд Гомес, бывший дизайнер Microsoft, признал, что стиль Metro для Windows 8 разрабатывали в закрытом режиме, без учета мнения пользователей. Команда полагалась на собственную интуицию, стремясь создать «современный» интерфейс с акцентом на типографику и динамические элементы.

По словам Гомеса, если бы Microsoft ориентировалась на отзывы, Metro UI никогда бы не появился — пользователи тогда хотели копировать iPhone. В итоге радикальные изменения, включая удаление меню «Пуск», вызвали волну недовольства. После массовой критики компания вернула классическое меню в Windows 8.1.

На фоне этих заявлений в сети вспомнили недавние слова нового CEO Intel о приоритете обратной связи с клиентами. Пользователи иронично заметили, что Microsoft до сих пор иногда действует по принципу «программное обеспечение ради программного обеспечения», превращая Windows в платформу для продвижения своих сервисов.



