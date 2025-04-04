Samsung запатентовала технологию для зарядки Galaxy Ring через смартфон. Решение может избавить от необходимости использовать зарядный кейс.

Новый патент Samsung раскрывает возможный способ зарядки умного кольца Galaxy Ring без специального кейса.

Согласно документам, поданным во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, компания разрабатывает специальный слот на задней панели смартфона. Через него кольцо сможет не только заряжаться, но и синхронизировать данные о здоровье пользователя.

Сейчас Galaxy Ring требует зарядного кейса, который поддерживает проводное и беспроводное питание. Новая технология упростит процесс — достаточно будет положить кольцо в углубление на телефоне.

В патенте описаны разные варианты реализации: встроенный в корпус разъем или специальный чехол. Однако решение может увеличить толщину устройства или потребовать перекомпоновки внутренних элементов.

Технология пока находится на стадии разработки. Samsung не подтвердила, появится ли такая функция в будущих моделях. Аналитики отмечают, что нововведение может повысить стоимость смартфонов, что не обрадует пользователей без Galaxy Ring.

Если решение будет реализовано, это устранит один из недостатков носимых устройств — необходимость носить с собой дополнительный аксессуар для зарядки. Пока неизвестно, когда технология может появиться в серийных устройствах.