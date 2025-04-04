Программа DARPA нашла способ отслеживать ракеты. Открытие сделали случайно во время тестов в Нью-Мексико.

Программа мониторинга атмосферы DARPA неожиданно обрела новое применение. Разрабатываемая система AtmoSense, предназначенная для отслеживания подземных взрывов, нечаянно научилась обнаруживать возвращающиеся ракеты.

Во время рутинных испытаний американские специалисты зафиксировали странную аномалию – резкое падение концентрации электронов в ионосфере. Как выяснилось, эти изменения совпадали с моментами входа в атмосферу ступеней Falcon 9. Последующий анализ данных подтвердил закономерность: каждый из десятков запусков SpaceX оставлял характерный "отпечаток".

Руководитель проекта Майкл Наяк объясняет этот эффект просто: "Представьте шланг с водой – ракета действует как временная пробка, перекрывая поток электронов". Этот случайный результат исследований может кардинально изменить подход к отслеживанию космических объектов. Теперь AtmoSense рассматривают как перспективную систему раннего обнаружения, способную фиксировать различные тела, входящие в атмосферу. Примечательно, что SpaceX даже не подозревала, что её регулярные запуски внесли такой вклад в развитие технологии.

Американские ученые отмечают, что технология может найти применение не только в военной сфере, но и для прогнозирования космической погоды.