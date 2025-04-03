Renault представил обновленную версию кроссовера Austral. Модель получила переработанный дизайн передней части и улучшения в плане комфорта.

Французский автопроизводитель Renault обновил компактный кроссовер Austral, дебютировавший в 2022 году. Изменения затронули как внешний вид, так и технические характеристики модели.

Передняя часть кроссовера претерпела наиболее заметные изменения. Дизайнеры полностью переработали решетку радиатора, интегрировав в нее логотип марки. Новые фары получили DRL-подсветку в форме "клыков", выполненную по мотивам флагманской модели Rafale.

Технические улучшения сосредоточились на повышении комфорта. Инженеры добавили дополнительные шумоизоляционные материалы в двери и моторный отсек. В версии Alpine установили ламинированные стекла для лучшей защиты от внешнего шума.

Салон сохранил 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 12-дюймовый медиаэкран, но получил обновленное программное обеспечение с поддержкой сервисов Google. Производитель доработал сиденья, увеличив толщину наполнителя для лучшей поддержки.

Гибридная версия продолжает использовать 1,2-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором. Совокупная мощность силовой установки составляет 200 л.с.

Задняя часть кроссовера изменилась минимально — производитель ограничился небольшой корректировкой формы фонарей. Основные изменения коснулись бампера, который стал выглядеть более монолитно.

Renault обещает, что обновленная модель предложит более плавную работу подвески и сниженный уровень вибраций благодаря новым опорам двигателя. Официальные тест-драйвы должны подтвердить эти заявления в ближайшее время.