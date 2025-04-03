Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Обновленный Renault Austral получил новый дизайн и улучшенную шумоизоляцию
Renault представил обновленную версию кроссовера Austral. Модель получила переработанный дизайн передней части и улучшения в плане комфорта.

Французский автопроизводитель Renault обновил компактный кроссовер Austral, дебютировавший в 2022 году. Изменения затронули как внешний вид, так и технические характеристики модели.  

Передняя часть кроссовера претерпела наиболее заметные изменения. Дизайнеры полностью переработали решетку радиатора, интегрировав в нее логотип марки. Новые фары получили DRL-подсветку в форме "клыков", выполненную по мотивам флагманской модели Rafale.  

Технические улучшения сосредоточились на повышении комфорта. Инженеры добавили дополнительные шумоизоляционные материалы в двери и моторный отсек. В версии Alpine установили ламинированные стекла для лучшей защиты от внешнего шума.  

Салон сохранил 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 12-дюймовый медиаэкран, но получил обновленное программное обеспечение с поддержкой сервисов Google. Производитель доработал сиденья, увеличив толщину наполнителя для лучшей поддержки.  

Гибридная версия продолжает использовать 1,2-литровый бензиновый двигатель в паре с электромотором. Совокупная мощность силовой установки составляет 200 л.с.  

Задняя часть кроссовера изменилась минимально — производитель ограничился небольшой корректировкой формы фонарей. Основные изменения коснулись бампера, который стал выглядеть более монолитно.  

Renault обещает, что обновленная модель предложит более плавную работу подвески и сниженный уровень вибраций благодаря новым опорам двигателя. Официальные тест-драйвы должны подтвердить эти заявления в ближайшее время.

#кроссовер #renault #автомобильные новинки #фейслифтинг #austral
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
6
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
5
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
3
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
Производитель подтвердил дебют компактного смартфона OnePlus 13T в апреле 2025 года
+
OnePlus выпустила глобальное обновление для смартфона OnePlus 12
+
Искусственный интеллект теперь может генерировать фальшивые чеки
+
Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне
1
На одном из самых сложных участков БАМа завершено строительство второго пути
+
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
1
20 лет наблюдений "Хаббла" позволили ученым детально изучить атмосферу Урана
2
AMD анонсирует Radeon RX 9070 GRE как альтернативу дорогим моделям
3
В Чехии заканчивается нефть из-за санкций на РФ и её хватит всего на 60 дней
2
AMD посоветовала обновить BIOS материнской платы в случае возникновения проблем с Ryzen 7 9800X3D
1
MSI обновляет технологию OLED Care 2.0, позволяя откладывать обновление пикселей в течение 24 часов
1
В Windows 11 обнаружен новый простой способ обхода учетной записи Microsoft
1
Обнаружена Radeon RX 9070 XT с дефектным графическим процессором
15
OnePlus 13T показал рекордные 3 миллиона баллов в тесте AnTuTu
+

Популярные статьи

"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
1
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
2
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
244
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
23
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
2
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
3
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
10
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
2
Про Nintendo Switch 2: дата выхода, официальные характеристики, игры и многое другое
4

Сейчас обсуждают

Фельдшер
19:58
не плачь, возможно попозже все удалю
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
Damir Amirov
19:57
Вчера (пока что единственный и последний раз надеюсь) словил черный экран на 572.16 Учитывая что драйвера конца января, то проблемы не возникало два месяца.
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Эдуард Кузнецов
19:57
Заело?
AMD посоветовала обновить BIOS материнской платы в случае возникновения проблем с Ryzen 7 9800X3D
Фельдшер
19:54
шиша выди из сумрака - таких сборщиков как ты больше не бывает!
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Вадим Данилов
19:53
Ты бы ещë, старый придурь, написал - сам такой
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
Любое Имя
19:51
Охота на ведьм в Европе началась
В Firefox 137 появились группы вкладок и поддержка математических вычислений в адресной строке
Фельдшер
19:49
Мне жаль что твоя деменция прогрессирует. Одно и тоже пишешь. Это от чрезмерного увлечения амазоном).
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
Вадим Данилов
19:45
Таблетки выпил? Деменция явно прогресирует
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
Фельдшер
19:44
не знаю но, у тебя точно эрекция на амд с Amazonа)
AMD захватила почти 80% рынка процессоров согласно мартовской статистике Amazon US
Vetali
19:34
У ВСЕХ карт такой дефект? Или это единичный случай? Свой высер запихни себе обратно в туда, где ты думаешь :D
Обнаружен критический дефект в Radeon RX 9070 XT Hellhound
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем