Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor представил обновленную версию своего водородного кроссовера NEXO.
Новый NEXO оснастили переработанной системой топливных элементов мощностью 110 кВт — на 16% больше, чем у предшественника. В паре с электромотором на 150 кВт кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды. Емкость буферной батареи увеличили до 2,64 кВт·ч.
Ключевое улучшение — система хранения водорода. Три бака вмещают 6,69 кг топлива, что обеспечивает запас хода свыше 700 км по корейскому циклу. Заправка занимает всего пять минут — существенное преимущество перед электромобилями.
Инженеры доработали силовую электронику и инвертор, повысив эффективность энергопотребления. Новая система защиты от замерзания гарантирует работу в холодном климате. Аэродинамические доработки снизили сопротивление воздуха.
Дизайн выполнен в философии "Искусство стали" — лаконичные линии сочетаются с современными элементами. Салон сохранил просторность (993 литра багажника) и получил 12,3-дюймовый дисплей, голосового помощника и продвинутую навигацию.
Hyundai позиционирует NEXO как практичную альтернативу электромобилям для дальних поездок. Компания продолжает развивать водородное направление, несмотря на доминирование батарейных технологий на рынке.