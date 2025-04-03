Устройство получит встроенный дисплей и новые функции управления.

Meta* продолжает развивать линейку умных очков, готовя к выпуску модель нового поколения. Очки Hypernova станут более технологичными и функциональными по сравнению с предыдущими версиями.

Главное нововведение — небольшой дисплей, встроенный в правую линзу. Экран будет показывать уведомления, карты и фотографии, оставаясь незаметным для окружающих. Управлять контентом можно жестами или с помощью сенсора на оправе.

Цена новинки составит от 1000 долларов, что в три раза дороже текущей модели. Верхняя планка может достигать 1400 долларов за более продвинутые версии.

Производитель сохранил физические кнопки для быстрого доступа к камере. Динамики теперь регулируются свайпами по сенсору на дужке. Встроенное ПО включает специальные приложения для фото, навигации и работы с уведомлениями из Messenger и WhatsApp.

Техническая начинка основана на чипе Qualcomm и адаптированной версии Android. Интерфейс представляет собой горизонтальное меню с иконками приложений.

Эксперты отмечают потенциальные проблемы с программным обеспечением. Приложение Meta View, необходимое для работы очков, пока не отличается удобством. Ограничения iOS могут снизить функциональность устройства для владельцев iPhone.

Параллельно Meta разрабатывает спортивную версию очков под брендом Oakley и готовит Hypernova 2 с двумя экранами к 2027 году. Официальный анонс Hypernova ожидается на конференции Meta Connect осенью этого года.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России