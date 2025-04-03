Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Компания Meta готовит премиальную версию умных очков Ray-Ban под кодовым названием Hypernova
Устройство получит встроенный дисплей и новые функции управления.

Meta* продолжает развивать линейку умных очков, готовя к выпуску модель нового поколения. Очки Hypernova станут более технологичными и функциональными по сравнению с предыдущими версиями.  

Главное нововведение — небольшой дисплей, встроенный в правую линзу. Экран будет показывать уведомления, карты и фотографии, оставаясь незаметным для окружающих. Управлять контентом можно жестами или с помощью сенсора на оправе.  

Цена новинки составит от 1000 долларов, что в три раза дороже текущей модели. Верхняя планка может достигать 1400 долларов за более продвинутые версии.  

Производитель сохранил физические кнопки для быстрого доступа к камере. Динамики теперь регулируются свайпами по сенсору на дужке. Встроенное ПО включает специальные приложения для фото, навигации и работы с уведомлениями из Messenger и WhatsApp.  

Техническая начинка основана на чипе Qualcomm и адаптированной версии Android. Интерфейс представляет собой горизонтальное меню с иконками приложений.  

Эксперты отмечают потенциальные проблемы с программным обеспечением. Приложение Meta View, необходимое для работы очков, пока не отличается удобством. Ограничения iOS могут снизить функциональность устройства для владельцев iPhone.  

Параллельно Meta разрабатывает спортивную версию очков под брендом Oakley и готовит Hypernova 2 с двумя экранами к 2027 году. Официальный анонс Hypernova ожидается на конференции Meta Connect осенью этого года.  

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#meta #дополненная реальность #умные очки #ray-ban #hypernova
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
3
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
2
Jonsbo выпускает более крупную версию корпуса C6-ITX под названием C6 Max
+
TSMC начала принимать заказы на 2-нм чипы по цене 30 тысяч долларов за пластину
4
Ученые успешно объединили два несовместимых материала в квантовый «сэндвич»
+
Активность Проксимы Центавра ставит под вопрос обитаемость ближайшей экзопланеты
3
Ульяновский автозавод начал активно заниматься обновлением моторов
+
Обнаружена GeForce RTX 5090 с повышенным на 9% числом ROP
4
Производитель подтвердил дебют компактного смартфона OnePlus 13T в апреле 2025 года
+
OnePlus выпустила глобальное обновление для смартфона OnePlus 12
+
Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне
1
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
1
20 лет наблюдений "Хаббла" позволили ученым детально изучить атмосферу Урана
2
Искусственный интеллект теперь может генерировать фальшивые чеки
+
Бербок: Будущая сделка по ресурсам между США и Украиной должна соответствовать законам ЕС
4
iPhone 11 получит обновление до iOS 19
+
На одном из самых сложных участков БАМа завершено строительство второго пути
+
В Чехии заканчивается нефть из-за санкций на РФ и её хватит всего на 60 дней
2
MSI обновляет технологию OLED Care 2.0, позволяя откладывать обновление пикселей в течение 24 часов
1
В Windows 11 обнаружен новый простой способ обхода учетной записи Microsoft
1

Популярные статьи

"Капитан Америка: Новый мир", "В потерянных землях", "Бастион 36": краткий обзор новых фильмов
1
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
2
На что способна мобильная Nvidia RTX 5080 в новом игровом ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
3
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
237
На первое апреля: Почему AMD Radeon это лучшие видеокарты с длительной поддержкой и потенциалом
46
Большая подборка красивых и дешевых скинов для Counter Strike 2 — от двух до двухсот рублей
11
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
1
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
4
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
15
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
1

Сейчас обсуждают

MrPegge
16:56
А как она в Китае называется?
На Горьковском автозаводе разработали новую усиленную коробку передач A21R22
Константин Чистяков
16:52
Опять хахлы в РФ бабки попилили на очередном долгострое, ну ёмоё!
В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
MrPegge
16:47
А оказался аппарат белорусским. Батька не Путин, немного производством интересовался, в отличие от любителя дворцов и гимнасток.
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Gamandril
16:43
Может быть, но кому нужен такой братский народ, который сожрать тебя готов живьем? Западная Украина это рассадник радикальных нацистов предательского склада. Их десятилетиями гоняли по лесам. Вот те ж...
О первом российском фотолитографе и его роли в развитии индустрии
Фельдшер
16:39
Шыша, скажи что автор не прав во всех своих 15ти пуках!
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Главный санитар Игоря Jampelo (ак пациент 3050)
16:39
Вульвыч.тебе назначено на 19.20 в 102 кабинет на твое любимое клизмирование.В этот раз мы решили применить новую методику.подключим твой анус напрямую к водопроводу,а хлеборезку к канализации (сквозна...
Обнаружена Radeon RX 9070 XT с дефектным графическим процессором
Бот_Пригожина_030819
16:34
Иди нaxyй, хaxoл. Это в твоей Дуркаине так делают, а не в России.
В 2032 году в России завершат строительство Крапивинской ГЭС — крупнейшего советского недостроя
Nvidia&Intel Hater
16:26
с шешуном ты общаешься.или сам шешун.ибо у тебя мозг уровня имбецила шеши.Тупой и еще тупее про вас фильм был.Хотя в этом фильме сильно завышен ваш интеллект
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Alxndr
16:25
Ну и пошел на )(уй иплан общаться как обычно сам с собой - типа шешуном )))
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Nvidia&Intel Hater
16:23
Да мне на тебя похеру.тупистень голубой.Ты же с диагнозом водянка головного мозга,что с тобой спорить.Причем тут карма,че несет.мне вообще пофигу.А эти боты они с тобой в палате с открытыми акками ??
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем