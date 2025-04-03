Siemens объявила о покупке компании Dotmatics, разрабатывающей ПО для биологических наук, за $5,1 млрд. Сделка должна завершиться в первой половине 2026 финансового года.

Компания Siemens решила серьезно усилить свои позиции в сфере наук о жизни и объявила о покупке британского разработчика специализированного программного обеспечения Dotmatics. Сумма сделки составила $5,1 млрд. Окончательное закрытие сделки запланировано на первую половину 2026 года, если регуляторы одобрят соглашение.

Dotmatics — не просто очередной софтверный стартап. Компания уже два десятилетия разрабатывает решения для ученых, работающих в области биологии, химии и фармацевтики. Их программные продукты помогают исследователям систематизировать данные, ускорять разработку лекарств и делать научные открытия. Интересно, что среди клиентов Dotmatics — практически все крупнейшие фармацевтические компании мира.

Для Siemens это шаг в стратегически важном направлении. После покупки Altair в марте текущего года немецкий концерн продолжает наращивать экспертизу в области специализированного программного обеспечения. Интеграция технологий Dotmatics в экосистему Siemens Xcelerator может дать интересный эффект — сочетание промышленного опыта Siemens и научных решений Dotmatics способно привести к появлению принципиально новых инструментов для исследователей.

После завершения всех формальностей, что ожидается к середине 2026 года, Siemens сможет предложить своим клиентам еще более комплексные решения для научных и производственных задач.



