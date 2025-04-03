Китайский автопроизводитель Geely раскрыл детали обновленного кроссовера Boyue L четвертого поколения.

Видео демонстрирует ключевые изменения в дизайне, интерьере и технических характеристиках.

Передняя часть нового Boyue L получила решетку радиатора с вертикальными элементами и сквозную световую полосу. Дизайн фар и декоративные Т-образные вставки по бокам усиливают узнаваемость модели.

Боковой профиль кроссовера выделяется двухуровневой линией окон, черненой крышей и стойками. Габариты остались прежними: длина — 4730 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1710 мм, колесная база — 2785 мм.

Задняя часть сохранила сквозные фонари, но изменилась их внутренняя структура. Логотип GEELY теперь расположен под фонарями, а рамка номерного знака переместилась на бампер.

В салоне предлагаются два варианта отделки: янтарно-золотистая и трюфельно-серая. Центральное место занимает 15,4-дюймовый экран с разрешением 2,5K и система Flyme Auto 1.8. Встроенный чип Longying No. 1 обеспечивает работу интерфейса.

Освещение салона поддерживает 256 цветов и несколько режимов, включая реакцию на музыку и голосовые команды. Кресла получили электроподстройку, подогрев, вентиляцию и массаж. Аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками создает эффект объемного звучания.

Под капотом — два двигателя: 1.5T (133 кВт) и 2.0T (160 кВт). Их характеристики не изменились по сравнению с предыдущей версией.