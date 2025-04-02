Несмотря на использование проверенного 4-нм техпроцесса, чип предлагает до 49% прироста графической производительности.

Компания Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 4 — новый процессор с неоднозначными характеристиками. Чип сохраняет устаревший 4-нм техпроцесс, но компенсирует это переработанной архитектурой.

Аналитики сразу обратили внимание на консервативный подход Qualcomm. Вместо перехода на новый техпроцесс компания осталась на проверенном 4-нм узле, предположительно N4P от TSMC. Это решение выглядит особенно интересно на фоне активного перехода конкурентов на 3-нм нормы.

Сердцем нового чипа стали доработанные ядра Kryo в конфигурации 1+3+2+2:

Одно производительное ядро с частотой 3.2 ГГц

Три ядра средней мощности на 3.0 ГГц

Два энергоэффективных ядра

Qualcomm не стала раскрывать детали о графическом ускорителе, что необычно для компании. Известно лишь, что GPU демонстрирует до 49% прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением. В синтетических тестах процессорная часть показывает 31% улучшение скорости при 39% росте энергоэффективности.

Технические особенности нового чипа включают:

Поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0

Работу с памятью LPDDR5X (4800 МГц)

Совместимость с накопителями UFS 4.0

Модем 5G без поддержки mmWave (максимальная скорость 4.2 Гбит/с)

Особый интерес вызывает нейропроцессор, который по заявлениям Qualcomm работает на 44% быстрее предшественника. Это открывает новые возможности для ИИ-функций в смартфонах. Камеры с разрешением до 320 МП и запись видео 8K HDR@60fps также в списке поддерживаемых технологий.

Первыми устройствами на базе Snapdragon 8s Gen 4 станут флагманы китайских производителей.