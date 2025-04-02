Илон Маск анонсировал строительство крупнейшего в мире суперкомпьютера xAI в Мемфисе с инвестициями в $400 миллионов. Однако проект сталкивается с серьезной нехваткой электроэнергии, необходимой для работы миллиона графических процессоров.

Илон Маск объявил о планах своего стартапа xAI построить в Мемфисе крупнейший в мире суперкомпьютер. Проект требует значительных инвестиций и мощностей, что ставит перед компанией ряд вызовов, в том числе нехватку электроэнергии.

С момента первого анонса в июне 2024 года xAI подала 14 заявок на получение разрешений на строительство, общая стоимость которых составляет 405,9 миллиона долларов. Документы показывают, что для работы 1 миллиона графических процессоров, которые Маск планирует разместить в суперкомпьютере, потребуется гораздо больше электроэнергии, чем может предоставить местная электросеть.

На данный момент xAI запросила 300 мегаватт от Memphis Light, Gas & Water, но получила разрешение только на 150 мегаватт. Для решения проблемы компания рассматривает установку газовых турбин на месте строительства. Однако доступ к полному объему сетевой мощности требует значительных улучшений инфраструктуры.

В дополнение к этому, xAI планирует использовать газовые генераторы мощностью 250 мегаватт от дочерней компании Caterpillar, Solar Turbines. Как отмечает компания, без дополнительных мощностей на месте невозможно удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Шаолей Рен, доцент Калифорнийского университета, указал, что наличие собственных мощностей позволит обеспечить питанием около 200,000 графических процессоров Nvidia H100. Однако для полноценной работы 1 миллиона процессоров потребуется более 1 гигаватта, что в четыре раза превышает доступные мощности в Мемфисе.

Управление долины Теннесси планирует инвестировать 16 миллиардов долларов для повышения надежности электросистемы, однако любые новые нагрузки свыше 100 мегаватт требуют одобрения совета. Таким образом, несмотря на амбициозные планы Маска, проект сталкивается с серьезными препятствиями на пути к реализации.