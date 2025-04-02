Заместитель министра финансов Игорь Чебесков сообщил, что в Минфин не поступали заявки от иностранных компаний, желающих вернуться в Россию. Тем не менее, количество сделок по выходу нерезидентов продолжает сокращаться.

Россия пока не наблюдает массового возвращения иностранных компаний, которые покинули страну после 2022 года, как сообщается в заявлениях заместителя министра финансов Игоря Чебескова. Несмотря на обсуждения этого вопроса на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, на данный момент в Минфин не поступило заявок от желающих вернуться иностранных предприятий.

Чебесков пояснил, что на данный момент не зафиксировано заявок от компаний, заинтересованных в возвращении в Россию, несмотря на все усилия по улучшению инвестиционного климата. "Конкретных заявок по этой тематике у нас пока нет", — отметил он. Вместе с тем, по его словам, количество сделок, связанных с выходом иностранных компаний из России, постепенно снижается. В 2024 году было зафиксировано 58 таких сделок, в 2023 году их было 97. Эти данные подчеркивают тенденцию к снижению активности в сфере ухода нерезидентов.

Вместе с этим Чебесков отметил, что возвращение иностранного бизнеса все же происходит в некоторых областях, например, в рамках инвестиций в рублевые активы, такие как облигации федерального займа (ОФЗ). Однако речь идет, скорее, о рисковых операциях с минимальными суммами, зачастую через юрисдикции, дружественные России.

Тем временем, российские власти продолжают работать над механизмами для возможного возвращения иностранных инвесторов, разрабатывая процедуры, которые обеспечат гарантии для компаний, возвращающихся в страну. Также обсуждается возможность создания совместных предприятий с российскими компаниями как условие для возвращения иностранцев.

Для того чтобы иностранные компании могли выйти на российский рынок, им необходимо пройти процедуру согласования сделок в правительственной комиссии, а также учитывать различные финансовые условия, такие как обязательные взносы в бюджет и дисконт при продаже активов.