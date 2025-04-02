Генпрокурор Игорь Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт в целях борьбы с виртуальными мошенниками. Также было предложено ужесточить контроль за деятельностью риелторов, через которых злоумышленники продают имущество потерпевших.

В условиях растущей угрозы от интернет-мошенников, Генпрокурор России Игорь Краснов предложил внести изменения в законодательство, направленные на усиление борьбы с киберпреступностью. Одним из предложений стало введение лимитов на выпуск банковских карт, что, по мнению Краснова, поможет снизить риски преступлений, связанных с использованием этих карт для незаконных действий.

Краснов отметил, что несмотря на общий тренд по снижению числа преступлений в стране, в 28 регионах фиксируется их рост, особенно в сфере виртуальных мошенничеств. Эти преступления составляют уже 40% от всех зарегистрированных правонарушений. В ответ на такую ситуацию Генпрокуратура предложила внедрение антифрод-систем операторами связи, а также обязать банки регистрировать карты в государственных системах. Это позволит снизить количество подделок и повысить уровень безопасности.

Кроме того, генеральный прокурор отметил, что совместно с Центробанком было заблокировано более 44 тысяч сайтов, распространяющих ложную информацию о финансовых услугах. Важным шагом стало и привлечение дропперов, которые предоставляют свои счета для вывода средств, к ответственности — к ним предъявлены иски на общую сумму 1,7 миллиарда рублей.

Краснов подчеркнул, что развитие виртуальных преступлений тесно связано с уязвимостью информационных систем и недостаточной защищенностью персональных данных. В прошлом году прокуроры предотвратили 35 тысяч нарушений в сфере защиты информации, что свидетельствует о серьезной угрозе в этой области.