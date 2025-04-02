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Продажи BYD выросли на 58%, а Tesla столкнулась с сокращением продаж в начале 2025 года
Компания BYD продемонстрировала выдающиеся результаты продаж в первом квартале 2025 года, увеличив объем поставок на 58%. В отличие от китайского автопроизводителя, Tesla столкнулась с сокращением продаж, что связано с рядом факторов, включая политические решения и конкурентное давление в Китае.

В первом квартале 2025 года китайский автопроизводитель BYD продолжил демонстрировать впечатляющий рост продаж, увеличив объем поставок на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то время как компания активно расширяет свою долю на глобальном рынке электромобилей, ее главный конкурент Tesla продолжает сталкиваться с проблемами, что значительно влияет на финансовые результаты американского бренда.

По данным компании, в марте 2025 года BYD поставила 371 419 автомобилей, а за первые три месяца года — 986 098 автомобилей. Из этого числа 416 388 единиц составили полностью электрические автомобили, что подтверждает акцент китайского бренда на электрификацию автопарка. Примечательно, что с 2022 года BYD полностью отказался от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сосредоточив усилия на выпуске только электромобилей и гибридных моделей.

В то же время, продажи Tesla в первом квартале 2025 года, по оценкам аналитиков, не превысят 377 000 автомобилей. Это сопоставимо с результатами компании в предыдущие годы, но в отличие от BYD, которая продолжает расширять присутствие на рынке, Tesla сталкивается с рядом трудностей. Одной из причин падения продаж считается политическая активность Илона Маска, которая негативно влияет на восприятие бренда, особенно в Европе и США.

Кроме того, Tesla продолжает терять позиции в Китае, где местные производители, включая BYD, представляют жесткую конкуренцию. В ответ на это BYD продолжает внедрять инновации, такие как система интеллектуального вождения без дополнительных затрат и сверхбыстрая зарядка, которая за пять минут может добавить 400 км запаса хода.

Акции BYD с начала года выросли на 45%, в то время как акции Tesla упали на 36%. Это отразилось и на личном состоянии Илона Маска, которое сократилось на несколько миллиардов долларов. Несмотря на трудности, компания BYD ставит амбициозную цель продать около 5,5 миллионов автомобилей в 2025 году, из которых около 800 000 будут экспортированы.

Вместе с тем, на рынок США BYD не выходит из-за высоких пошлин на китайские автомобили и запрета на китайские технологии интеллектуального вождения.

#китай #tesla #илон маск #электромобили #byd #автопром #конкуренция #продажи автомобилей
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