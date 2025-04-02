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Mercedes может убрать бюджетные модели из США из-за новых пошлин
Со 2 апреля в США вводят 25% пошлины на импортируемые автомобили. В связи с этим Mercedes рассматривает возможность вывода с американского рынка некоторых своих доступных моделей, что может повлиять на их стоимость и доступность.

Согласно информации Bloomberg, Mercedes-Benz может сократить ассортимент бюджетных моделей в США. Это решение связано с введением новых пошлин на импорт автомобилей, которые составляют 25%. Ожидается, что такие изменения отразятся на ценах и доступности автомобилей для американских потребителей.

В частности, кроссовер GLA, который производится в Германии и стоит от $43 000, может стать первым кандидатом на исключение из предложения. С учетом новых пошлин его цена может возрасти до $53 750, что делает модель менее привлекательной для покупателей. В 2024 году продажи GLA составили всего 19 079 единиц, что также может повлиять на решение компании.

Другие модели, такие как GLB, также могут оказаться под угрозой. Хотя GLB производится в Мексике, его будущее зависит от того, как именно будут введены новые пошлины. При этом стоит отметить, что текущая модель нуждается в обновлении, и прекращение ее продаж в США не будет неожиданным шагом.

Представитель Mercedes опроверг слухи о возможном уходе бюджетных моделей, назвав информацию "безосновательной". Несмотря на это, история компании показывает, что она уже отказывалась от менее популярных моделей, таких как A-Class, который прекратил свое существование в 2022 году. В условиях неопределенности на рынке, будущее бюджетных автомобилей Mercedes в США остается под вопросом.

#сша #автомобили #рынок #mercedes #пошлины
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