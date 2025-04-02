Создатели life-симулятора inZOI объявили о планах регулярных обновлений в течение 2025 года. Игра получит четыре масштабных апдейта с новыми функциями и контентом.

Студия inZOI представила планы по развитию своего симулятора жизни в течение 2025 года. Разработчики намерены выпустить четыре крупных обновления, каждое из которых добавит в игру новые механики и возможности.

В мае игроки получат систему усыновления, улучшенные социальные взаимодействия и инструменты для моддинга. Летнее обновление принесет расширенный режим строительства с элементами ИИ. Осенью добавятся семейные мероприятия и настройка управления, а зимнее обновление введет систему воспоминаний и новые анимации персонажей.

Команда подчеркивает важность обратной связи от сообщества. Помимо официального Discord-канала, разработчики рассматривают дополнительные способы взаимодействия с игроками. Студия обещает оперативно реагировать на замечания и выпускать исправления.