SpaceX опубликовала видео, снятое с борта корабля Crew Dragon во время миссии Fram2, на котором видны полярные регионы Земли.

Корабль Crew Dragon Resilience, запущенный 1 апреля с экипажем из четырех человек, передал на Землю видеозапись, запечатлевшую полярные регионы планеты. Миссия Fram2 вывела астронавтов на нестандартную орбиту, что позволило получить редкие кадры.

Помимо съемки, команда сразу приступила к научной программе. В первые сутки полета они начали эксперименты по изучению влияния невесомости на организм. Также экипаж провел сеанс связи с радиолюбителями.

В ближайшие дни запланированы другие исследования: создание первого в истории рентгеновского снимка в космосе, испытания устройств для регулирования кровотока и эксперименты с выращиванием грибов. Эти опыты помогут оценить возможности долгосрочных космических миссий.