Эксперимент показал, что некоторые виды лишайников могут сохранять жизнеспособность в условиях, приближенных к марсианским. Это открытие расширяет представления о возможностях жизни на Красной планете.

Ученые провели эксперимент с двумя видами лишайников – Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata, поместив их в условия, имитирующие марсианские. В течение пяти часов организмы подвергались воздействию характерного для Марса атмосферного состава, перепадов температур и ионизирующего излучения.

Результаты показали, что лишайники, особенно вид D. muscorum, не только выжили, но и сохранили метаболическую активность. Грибной компонент симбиоза активировал защитные механизмы, позволяющие противостоять радиационному воздействию, сопоставимому с годовым уровнем солнечной активности на Марсе.

Это первое исследование, демонстрирующее способность сложных симбиотических организмов переносить марсианские условия. Ранее считалось, что ионизирующее излучение представляет непреодолимый барьер для жизни на поверхности Красной планеты. Эксперимент проводился в темноте, что исключало участие фотосинтеза в процессе выживания.

Ученые отмечают необходимость дальнейших долгосрочных исследований. Требуется изучить влияние хронического радиационного воздействия и проверить устойчивость лишайников в более точных марсианских условиях. Эти данные могут стать важным шагом в оценке перспектив создания биологических систем жизнеобеспечения для будущих марсианских миссий.