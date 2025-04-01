Ubisoft работает над нестандартным мультиплеерным проектом Assassin's Creed Invictus. Игра в аркадном стиле может выйти уже в этом году.

Ubisoft расширяет вселенную Assassin's Creed необычным проектом. По данным инсайдеров, в разработке находится аркадный мультиплеер под названием Assassin's Creed Invictus, релиз которого запланирован на 2025 год.

Проект создает команда, в которую вошли разработчики For Honor. Invictus предложит нетрадиционный для серии геймплей – вдохновленный такими играми, как Fall Guys и Super Smash Bros. Игроки смогут участвовать в различных соревновательных режимах, включая командные схватки и гонки на скорость.

Камера в игре будет расположена дальше от персонажа, чем в основных играх серии. Среди подтвержденных деталей – появление известных героев франшизы, включая Эцио Аудиторе и Чезаре Борджиа. Персонажи получат специальные способности, которые можно активировать во время матчей.

Ubisoft пока официально не раскрывала подробностей об Invictus, лишь вскользь упомянув проект в финансовом отчете 2022 года. Компания продолжает активно развивать франшизу – недавний успех Assassin's Creed Shadows, продавшего три миллиона копий за первую неделю, подтверждает интерес аудитории.

Параллельно студия работает над ремейком Black Flag, который, по слухам, перенесли на 2026 год.