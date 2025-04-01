По данным инсайдеров, обновленная версия The Elder Scrolls IV: Oblivion может быть представлена в ближайшие дни. Игра получит значительные улучшения геймплея и графики.

Инсайдеры сообщают о скором выходе обновленной версии классической RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion. По данным нескольких источников, анонс может состояться уже 3 апреля, а релиз – в ближайшее время.

Информация появилась от Detective Seeds, который ранее верно предсказал некоторые релизы. Другие проверенные источники, включая NatetheHate и VideoGamesChronicle, также подтверждают апрельский выход проекта. Особенностью может стать одновременный анонс и релиз, что необычно для крупных игровых проектов.

Ремейк разрабатывается студией Virtuos на движке Unreal Engine 5. Помимо графических улучшений, игра получит шесть ключевых изменений в игровом процессе. Система блокировки теперь напоминает механику Souls-игр, а скрытность и стрельба из лука стали более продуманными.

Разработчики переработали интерфейс, сделав его удобнее, и улучшили физику ударов. Изменения коснулись и системы выносливости - теперь она меньше раздражает игроков. Например, нокдауны при истощении запаса сил будут происходить реже.

Интересно, что ремейк выйдет в один год с фанатским проектом Skyblivion, который переносит Oblivion на движок Skyrim. Поклонникам серии предстоит интересный выбор между официальной и народной версиями культовой RPG.