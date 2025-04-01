Новые пошлины Трампа на канадские автомобили могут поставить под угрозу местную автопромышленность. Ранее отвергнутые инвестиции китайской BYD теперь выглядят привлекательным решением для Оттавы.

Канадский автопром столкнулся с серьезным вызовом после решения Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей из Канады. Эти меры, вступающие в силу 2 апреля, заставляют пересмотреть ранее категоричное отношение к сотрудничеству с китайскими производителями, в частности с BYD.

Ранее Канада последовательно ограничивала деятельность китайских компаний, включая запрет TikTok и ограничения для фирм в сфере ИИ. BYD, проявлявшая интерес к канадскому рынку, столкнулась с жесткими регуляторными барьерами и в итоге свернула планы по инвестициям. Как отмечает китайский посол Ван Ди, компания нашла более благоприятные условия в других странах.

Сейчас ситуация изменилась. Новые американские пошлины угрожают тысячам рабочих мест в канадском автопроме. BYD, как крупнейший мировой производитель электромобилей, могла бы стать стратегическим партнером. Однако, по словам представителя компании Фрэнка Жирардо, BYD не планирует разворачивать производство в Канаде, ограничиваясь поставками электробусов для местных перевозчиков.

Парадокс ситуации в том, что ранее Канада опасалась стать "черным ходом" для китайских авто в США. Теперь, когда этот путь перекрыт пошлинами, потенциальные выгоды от сотрудничества с BYD – доступ к технологиям и сохранение рабочих мест – выглядят более привлекательно. Но время для переговоров может быть уже упущено: китайский производитель, похоже, переориентировался на другие рынки.