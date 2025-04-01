В городке Монтгомери (США, штат Пенсильвания) внедрили необычный способ борьбы с водителями, превышающими скорость. На проблемной улице появилась волнообразная дорожная разметка.

В американском городке Монтгомери власти нашли оригинальное решение проблемы с водителями, которые слишком быстро ездят по жилым улицам. На дороге Грейс-Лейн, которую многие использовали как удобный проезд между двумя крупными магистралями, теперь нанесли необычную волнистую разметку.

Проблема возникла давно. Местные жители неоднократно жаловались, что их спокойная улица превратилась в место, где водители разгоняются до опасных скоростей. По статистике, именно превышение скорости становится причиной каждой третьей смертельной аварии в США. Обычные методы вроде "лежачих полицейских" или камер не помогали исправить ситуацию.

Новая разметка выглядит необычно – вместо прямых линий на асфальте теперь извилистые полосы, которые нарушают привычный рисунок дороги. Пока это только краска, но вскоре добавят пластиковые разделители, которые заставят машины двигаться по извилистой траектории и автоматически снижать скорость.





Местные власти надеются, что нестандартная разметка заставит водителей быть внимательнее и соблюдать установленный скоростной режим.