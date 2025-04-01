Российские банки столкнулись с волной мошеннических схем с кешбэком. Ассоциация банков России предложила Роскомнадзору меры противодействия, включая создание межбанковской базы фродеров.

Российский банковский сектор бьет тревогу: участились случаи систематического мошенничества с программами кешбэка. Клиенты нашли лазейку – покупают товары, получают бонусы, затем возвращают покупки, оставляя себе и кешбэк, и деньги. Эта схема стала настолько массовой, что Ассоциация банков России обратилась в Роскомнадзор с предложением экстренных мер.

Проблема усугубляется тем, что мошенники кочуют из банка в банк. Каждая кредитная организация выявляет таких клиентов самостоятельно, но не может предупредить коллег. В АБР предлагают создать единую базу фродеров, аналогичную существующей системе по дропперам. Однако это требует изменений в законе о персональных данных – Роскомнадзор уже заявил о готовности рассмотреть такие поправки.

Особое беспокойство у банкиров вызывают многочисленные интернет-инструкции, подробно описывающие схемы обмана. Финансовый сектор просит активнее блокировать такие материалы, но законодательство пока не позволяет делать это во внесудебном порядке. Эксперты разделились во мнениях: одни считают такие публикации вредными, другие – просто «лайфхаками».

Банки уже применяют собственные методы борьбы: анализируют транзакции с помощью ИИ, вводят лимиты на кешбэк, замораживают бонусы. Но этого недостаточно – нужны системные решения. При этом некоторые аналитики сомневаются в эффективности предлагаемых мер, указывая на размытые границы между мошенничеством и законной оптимизацией расходов.

Ситуация осложняется тем, что программы лояльности с кешбэком изначально создавались для стимулирования клиентской активности. Теперь банкам предстоит найти баланс между привлекательными условиями и защитой от злоупотреблений. Очевидно одно: эпоха легких денег на кешбэке подходит к концу, и игрокам финансового рынка придется пересматривать свои маркетинговые стратегии.