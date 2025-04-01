Новое исследование выявило связь между таянием арктических льдов и стабильностью глобальной системы океанских течений. Ослабление круговорота Бофорта может привести к масштабным климатическим изменениям.

Международная группа климатологов обнаружила потенциально опасную взаимосвязь между состоянием арктического морского льда и устойчивостью Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Исследование, проведенное специалистами из Швеции и Германии, показывает, как изменения в море Бофорта могут повлиять на глобальную климатическую систему.

Круговорот Бофорта, важнейший элемент гидрологии Северного Ледовитого океана, за последние два десятилетия накопил на 40% больше пресной воды. Этот резервуар играет ключевую роль в регулировании солености и температуры океанских вод. Однако истончение ледяного покрова нарушает хрупкий баланс – без надежной "ледяной крышки" океан активнее поглощает тепло из атмосферы, что ускоряет таяние.

Компьютерное моделирование демонстрирует тревожный сценарий: при сохранении текущих темпов выбросов парниковых газов круговорот Бофорта может ослабнуть и выпустить огромные объемы пресной воды в Северную Атлантику. Это создаст "пресноводную пробку", способную нарушить работу AMOC, куда входит и знаменитый Гольфстрим.

Особую озабоченность ученых вызывает возможное достижение точки невозврата. "Сокращение ледового покрова в этом регионе может стать триггером для каскадных изменений всей климатической системы", - отмечает климатолог Селин Хёзе. Исследователи подчеркивают необходимость срочного сокращения выбросов и планируют детальнее изучить механизмы взаимодействия между арктическими льдами и океанической циркуляцией.