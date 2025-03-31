Франция применила финансовые санкции против Apple из-за системы App Tracking Transparency. Регулятор посчитал, что введенные в 2021 году ограничения на сбор данных создают неравные условия для рекламных компаний.
Система ATT требует явного согласия пользователей на отслеживание их активности в приложениях. Рекламодатели жалуются, что это снижает эффективность таргетированной рекламы и увеличивает их затраты. При этом регулятор не потребовал от Apple изменить работу ATT — штраф носит исключительно финансовый характер.
Компания из Купертино выразила разочарование решением, но подчеркнула, что продолжит защищать приватность пользователей.
Параллельно аналогичные проверки ATT проводят регуляторы Германии, Италии, Польши и Румынии. Эксперты не исключают, что штрафные санкции могут стать регулярными, если Apple не пересмотрит свою политику.