Французский антимонопольный орган выписал Apple штраф в размере 162 миллионов долларов. Поводом стали жалобы рекламодателей на ограничения в системе App Tracking Transparency.

Франция применила финансовые санкции против Apple из-за системы App Tracking Transparency. Регулятор посчитал, что введенные в 2021 году ограничения на сбор данных создают неравные условия для рекламных компаний.

Система ATT требует явного согласия пользователей на отслеживание их активности в приложениях. Рекламодатели жалуются, что это снижает эффективность таргетированной рекламы и увеличивает их затраты. При этом регулятор не потребовал от Apple изменить работу ATT — штраф носит исключительно финансовый характер.

Компания из Купертино выразила разочарование решением, но подчеркнула, что продолжит защищать приватность пользователей.

Параллельно аналогичные проверки ATT проводят регуляторы Германии, Италии, Польши и Румынии. Эксперты не исключают, что штрафные санкции могут стать регулярными, если Apple не пересмотрит свою политику.