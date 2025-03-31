На выставке SEMA 2025 покажут два концепта Nissan Xterra, созданные энтузиастами при поддержке бренда. Оба внедорожника сочетают классический дизайн с современными технологиями.

Nissan Xterra, исчезнувший из линейки в 2015 году, может получить вторую жизнь — правда, пока только в виде концептов. Два неофициальных проекта готовятся к презентации на выставке SEMA 2025 в Лас-Вегасе. Их разработал Ник Шерр, сотрудник дилерского центра Avondale Nissan и известный среди фанатов бренда как «Низмо Ник».

Концепты не просто стилизованы под старую Xterra — это гибриды из деталей разных моделей Nissan. За основу взяли кузов второго поколения Xterra (2005–2015), но с современной оптикой от Frontier и элементами Pathfinder третьего поколения. Оба внедорожника получат лестничную раму, полный привод и доработанный экстерьер с багажниками, усиленными бамперами и защитными порогами.

Под капотом у концептов разные двигатели: один оснастят 3,8-литровым V6, другой — более мощным V8. Интерьеры модернизируют, добавив новые мультимедийные системы и опции сидений: двухрядную и трехрядную компоновку.

Nissan и подразделение Nismo официально поддержали проект, хотя не участвовали в разработке.

Шерр будет публиковать этапы сборки в Instagram*, а премьера состоится на SEMA в ноябре. Если проекты вызовут ажиотаж, возможно, производитель задумается о возвращении Xterra в серию.

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