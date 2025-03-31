Apple уже ведет разработку MacBook Air на чипе M5, несмотря на недавний анонс модели M4. Новый ноутбук сохранит прежний дизайн, а его выход ожидается в начале 2026 года.

Компания Apple не замедляет темпы обновления линейки MacBook Air — следом за недавним релизом версии на M4 в разработку уже отправилась модель с чипом M5. По данным источников, среди которых Марк Гурман из Bloomberg, новинка сохранит текущий дизайн корпуса, включая безвентиляторную систему охлаждения, которая обеспечивает легкость и компактность устройства.

Запуск MacBook Air M5 запланирован на первый квартал 2026 года. Чипсет для него будет производиться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC. Аналитики предполагают, что Apple намерена удерживать стабильный цикл обновлений, чтобы поддерживать спрос на Mac-устройства.

Крупных изменений в дизайне ждать не стоит — Apple, вероятно, приберегает их для более дорогих MacBook Pro, которые могут получить обновленную конструкцию в 2026–2027 годах.