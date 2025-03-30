Samsung получила в США патент на уникальный складной смартфон.

Стало известно, что американское патентное ведомство одобрило заявку Samsung на необычную конструкцию складного телефона. Устройство получило шарнирный механизм, позволяющий экрану вращаться на 360 градусов. Это дает возможность складывать аппарат как традиционным способом (экраном внутрь), так и наружу.

В патенте описано использование ультратонкого гибкого стекла (UTG) для экрана. Для защиты дисплея инженеры разработали многослойную структуру, включающую полимерную основу и специальный клейкий слой. Особый механизм с независимой осью складывания и усиленной опорной пластиной должен обеспечить долговечность конструкции.

Ранее Samsung уже показывала концепт с похожей технологией под названием Flex In & Out, но до коммерческого воплощения дело пока не дошло.