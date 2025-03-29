Skoda анонсировала спортивную версию электрокара Elroq RS. Модель получит обновленный дизайн и улучшенные характеристики при сохранении доступной цены.

Skoda готовит к дебюту спортивную версию электрического кроссовера Elroq RS. Премьера состоится 3 апреля на Неделе дизайна в Милане. Производитель уже показал первые тизеры модели, демонстрирующие ее обновленный облик.

Elroq RS получил агрессивный передний бампер с крупным воздухозаборником и треугольными декоративными элементами. Дизайнеры добавили глянцевую черную панель Tech-Deck Face, новые шильдики на крыльях и аэродинамические колеса с акцентами Mamba Green. Задняя часть осталась практически без изменений, за исключением затемненного бампера.





Салон кроссовера отличается спортивным рулем с плоским дном и логотипом RS, а также креслами с двухцветной отделкой и вышивкой на подголовниках. Техническая начинка включает цифровую панель приборов и 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

О силовой установке Elroq RS известно немного. Вероятно, модель превзойдет топовую версию Elroq 85 с задним мотором на 286 л.с. и батареей 82 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 581 км. Ожидается, что RS-версия предложит более высокую производительность при сохранении конкурентной цены.