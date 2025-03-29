Илон Маск объявил о сделке, в рамках которой его компания xAI приобретает соцсеть X за $33 млрд. Слияние позволит объединить технологии ИИ с платформой, охватывающей 600 млн пользователей.

Илон Маск провел крупную сделку внутри своих бизнесов: компания xAI, занимающаяся искусственным интеллектом, выкупила социальную платформу X за $33 млрд. Общая оценка X с учетом обязательств составила $45 млрд.

X (бывший Twitter) Маск купил в 2022 году за $44 млрд. С тех пор ему удалось сократить убытки, и в 2024 году компания вышла на скорректированную EBITDA в $1,2 млрд. Однако платформа до сих пор сталкивается с нестабильностью из-за колебаний рекламодателей. В то же время xAI активно развивается: ее языковая модель Grok конкурирует с продуктами OpenAI, а суперкомпьютер Colossus на базе 200 000 GPU NVIDIA H100 был развернут всего за 122 дня.

Слияние может стать шагом к созданию «суперприложения», о котором Маск говорил ранее. Интеграция ИИ в X позволит улучшить персонализацию контента, автоматизацию модерации и внедрение новых сервисов. Пока неясно, как это отразится на пользователях, но сделка определенно усилит позиции Маска в гонке технологических гигантов.