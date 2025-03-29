Такой формат экрана позволит использовать оптимизированное ПО от iPad.

Компания Apple, похоже, решила пойти нестандартным путем при разработке своего первого складного смартфона. Согласно данным инсайдеров, устройство получит экран с соотношением сторон 4:3 — такое же, как у линейки iPad.

Этот выбор неслучаен. Подобные пропорции позволят использовать уже готовые программные решения из iPadOS, что упростит адаптацию интерфейса и приложений. Разработчикам не придётся кардинально перерабатывать софт — существующие версии программ для планшетов будут хорошо работать на новом устройстве.

По предварительной информации, складной iPhone получит два экрана: внешний — 5,49 дюйма, и внутренний — 7,74 дюйма. В сложенном состоянии аппарат будет напоминать обычный смартфон, а в разложенном — миниатюрный iPad.

Особое внимание Apple уделяет надежности конструкции. Устройство, вероятно, получит инновационный шарнир из жидкометаллического сплава, который должен обеспечить плавное складывание и долговечность. По слухам, механизм будет практически незаметен на экране в развернутом состоянии.

Биометрическая система тоже претерпит изменения. Вместо Face ID производитель может вернуться к сканеру отпечатков пальцев, встроенному в боковую грань. Это решение продиктовано сложностями с размещением современных систем распознавания лица в складном корпусе.

Ожидается, что новинка появится не раньше 2026 года. Apple традиционно не торопится с революционными продуктами, предпочитая доводить технологии до совершенства. Судя по всему, компания хочет избежать проблем, с которыми столкнулись конкуренты при выпуске складных устройств.

Если слухи подтвердятся, складной iPhone может стать своеобразным гибридом смартфона и планшета, объединив лучшие черты обоих устройств. Правда, за такую универсальность, вероятно, придется заплатить — аналитики прогнозируют рекордно высокую цену новинки.