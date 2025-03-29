Депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за нарушения правил движения гужевого транспорта через железнодорожные пути.

В Госдуме готовится ужесточение наказаний за нарушения, связанные с движением гужевого транспорта через железнодорожные пути. Поправки к законопроекту, внесенные депутатом Никитой Румянцевым, предполагают значительное увеличение размеров штрафов.

Сейчас за подобные нарушения физическим лицам грозит символическое наказание — предупреждение или штраф в 100 рублей. Согласно новым предложениям, минимальный штраф вырастет до 1000 рублей. Для должностных лиц санкции планируют увеличить с 100-300 рублей до 3-5 тысяч рублей. Впервые вводится ответственность для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Законопроект, инициированный Мосгордумой в октябре прошлого года, изначально касался повреждений защитных сооружений вдоль железных дорог. Ко второму чтению добавились положения о гужевом транспорте. Профильный комитет по госстроительству уже поддержал эти поправки.

Особое внимание уделяется нарушениям в Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях — здесь штрафы будут выше. Инициатива затрагивает не только проезд телег через пути, но также прогон скота и выпас животных вблизи железной дороги.

Эксперты отмечают, что текущие штрафы давно не соответствуют реалиям. Сто рублей — сумма, которая не может служить действенной мерой профилактики. Увеличение штрафов призвано повысить безопасность на железнодорожных переездах, где столкновения с гужевым транспортом иногда приводят к серьезным последствиям.

Если поправки примут, новые штрафные санкции могут вступить в силу уже в этом году. Это затронет прежде всего сельские районы, где гужевой транспорт остается частью повседневной жизни.