Причиной стали жалобы на отказы системы автоматического запуска двигателя.

Американские власти взялись за масштабную проверку автомобилей Honda. Поводом стали многочисленные жалобы владельцев на некорректную работу системы автоматического запуска и остановки двигателя (старт-стоп).

Суть проблемы: после активации системы на холостом ходу, машина иногда отказывается заводиться снова. Водителям приходится прибегать к экстренным мерам — заводить автомобиль от внешнего источника или использовать аварийный запуск.

Особую тревогу вызывает то, что даже после официального обновления программного обеспечения от Honda, выпущенного в январе 2023 года, жалобы продолжают поступать. В базе NHTSA уже числится 1384 подобных случая, четыре из которых привели к авариям, а два — к травмам.

Под прицелом оказались популярные модели: внедорожник Pilot (2016-2025 гг.) и пикап Ridgeline (2020-2025 гг.). Регуляторы намерены выяснить, насколько опасен этот дефект и какие меры должна принять Honda для его устранения.

Пока компания не комментирует ситуацию, но эксперты предполагают, что расследование может привести к масштабной отзывной кампании. Для Honda это станет серьезным ударом — только в США ежегодно продают сотни тысяч автомобилей этих моделей.