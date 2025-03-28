Это создает первую реальную конкуренцию SpaceX в сфере военных космических запусков.

Стало известно, что United Launch Alliance (ULA) — совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin — официально получила сертификацию Космических сил США для своих ракет Vulcan Centaur. Это значит, что монополии SpaceX Илона Маска на запуски в интересах национальной безопасности США пришел конец.

Сертификация далась ULA непросто. Пять месяцев интенсивных проверок, 180 различных тестов, 60 проверок интерфейсов полезной нагрузки — такой жесткий отбор прошла новая ракета, прежде чем получить допуск к самым секретным и важным миссиям Пентагона. Vulcan Centaur должен заменить устаревающие Atlas V и Delta IV, сохранив при этом проверенную временем верхнюю ступень Centaur.

«Это не просто новая ракета — это принципиально иные возможности для национальной безопасности», — отмечают в Космических силах США. Vulcan способен доставлять грузы на самые сложные орбиты с беспрецедентной точностью. Уже в этом году запланировано 18 миссий, включая запуски спутников GPS и секретных аппаратов для разведки.

Интересно, что сертификация ULA — лишь начало большой игры. Blue Origin Джеффа Безоса уже тестирует свою New Glenn, а Rocket Lab и Relativity Space готовят к сертификации ракеты Neutron и Terran R. Космические силы США сознательно создают конкуренцию, чтобы не зависеть от одного поставщика.

Пока SpaceX остается лидером по количеству запусков, появление серьезного конкурента может изменить расстановку сил. Особенно с учетом того, что ULA уже получила более десятка контрактов, которые были заморожены в ожидании сертификации. Один из них даже успели передать SpaceX, но теперь ситуация меняется.

Эксперты отмечают: главный выигрыш от этой конкуренции — у Пентагона. Наличие альтернатив снижает риски и цены, а значит — ускоряет милитаризацию космоса. И если раньше Маск мог диктовать условия, теперь ему придется считаться с новыми игроками на этом стратегически важном рынке.