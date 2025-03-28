Космические силы США инвестируют до $60 млн в разработку орбитального носителя - мобильной платформы для быстрого развертывания спутников. Система сможет оперативно реагировать на угрозы в космосе.

Представьте огромную космическую станцию, способную в любой момент выпустить рой спутников-истребителей. Звучит как фантастика? Для Космических сил США это ближайшее будущее. Они всерьез взялись за создание орбитальных носителей — мобильных платформ, которые кардинально изменят правила игры в космосе.

Компания Gravitics, получившая контракт на $60 млн, работает над прототипом такой системы. Их Orbital Carrier — это своеобразный "авианосец", но не для самолетов, а для компактных спутников. В отличие от традиционных запусков с Земли, которые требуют месяцев подготовки, такая платформа сможет оперативно развернуть аппараты прямо на орбите.

Зачем это нужно? Современные спутники уязвимы — их орбиты предсказуемы, а возможности маневра ограничены. Новая система превратит космическую группировку в динамичный "рой", способный мгновенно реагировать на угрозы. Если противник попытается вывести из строя один аппарат, носитель просто выпустит ему на смену другой.

Интересно, что технология не такая уж футуристическая. Прототип могут испытать уже в следующем году. Правда, остаются вопросы: как защитить саму платформу и где взять столько мини-спутников? Но ясно одно — космос стремительно милитаризируется.

Пока одни мечтают о космическом туризме, военные готовят орбиту к новому этапу противостояния. И если проект Gravitics окажется успешным, мы увидим принципиально новую архитектуру американских космических систем — более гибкую, мобильную и... опасную.