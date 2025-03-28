Россия предложила Илону Маску сотрудничество в области космической ядерной энергетики. Спецпредставитель Путина отметил, что российские технологии могут обеспечить энергией будущую марсианскую базу.

Россия сделала неожиданное предложение Илону Маску — обеспечить его марсианские амбиции ядерными технологиями. Спецпредставитель президента Путина Кирилл Дмитриев заявил о готовности обсудить поставки компактных атомных реакторов для будущей колонии на Красной планете.

Разговор может состояться уже в ближайшее время — по видеосвязи. Это второе подобное предложение за последний месяц, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Российская сторона делает ставку на свои разработки в области космической ядерной энергетики. Дмитриев уверен — именно российские технологии смогут решить главную проблему марсианской базы: обеспечение стабильного энергоснабжения в условиях, где солнечные батареи работают неэффективно.

Маск пока не прокомментировал инициативу, но сроки его марсианской программы становятся все более амбициозными. Основатель SpaceX заявил о планах отправить Starship к Марсу уже в следующем году, хотя многие эксперты сомневаются в реалистичности этих сроков.

Впрочем, у этого сотрудничества есть серьезные политические препятствия. Даже если Маск заинтересуется предложением, реализовать его будет непросто из-за текущих ограничений на технологический обмен между странами.