Армия США заключила соглашение с израильской Rafael о совместной разработке американской версии ракет Spike. Новые системы могут заменить устаревающие Javelin и Hellfire.

Армия США присматривается к израильским ракетам Spike — и это не просто очередной закупочный контракт. За скучными формулировками межправительственного соглашения скрывается потенциальная революция в оснащении американской пехоты. Западные СМИ сообщают, что фактически Пентагон готовится заменить свои проверенные, но устаревающие Javelin на более современные и универсальные системы.

Израильская компания Rafael, создатель Spike, давно известна своими инновационными решениями. Их ракеты уже стоят на вооружении 35 стран, включая большинство членов НАТО. Теперь пришла очередь американских военных оценить эти разработки — но с важной оговоркой. Все системы пройдут глубокую адаптацию под стандарты США, а производство развернут на американской территории.

Особый интерес в США вызывают четыре модификации Spike. Дальнобойная ER2 (до 10 км) превосходит Javelin более чем вдвое по дальности. Компактная SR весит меньше стандартного армейского рюкзака. Но главная "фишка" — миниатюрный барражирующий боеприпас Firefly, который может часами кружить над полем боя, выискивая цели. Представьте: пехотинцы запускают такого "шмеля" над городскими кварталами, выявляя засады, а затем точечно поражают противника — все без риска для своих.

Это не означает скорого отказа от Javelin. Проверенные системы еще долго останутся в ВВС США. Но тренд очевиден: американская армия готовится к войнам нового типа, где мобильность и точность важнее грубой силы.

Интересный парадокс: технологически Spike превосходит Javelin, но его главное преимущество — не в технических характеристиках. Открытая архитектура позволяет быстро модернизировать системы под новые угрозы, не разрабатывая ракеты с нуля. В условиях, когда войны меняются быстрее, чем успевают пройти госприёмку новые образцы вооружений, это может стать решающим фактором.

Пока рано говорить, когда первые "американизированные" Spike поступят в войска. Но сам факт такого сотрудничества показывает: эпоха монополии американского ВПК на армейские заказы постепенно уходит в прошлое.