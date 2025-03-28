Расследование ProPublica выявило, что SpaceX допускала инвестиции из Китая через офшорные схемы. Компания официально избегает китайских инвесторов как американский оборонный подрядчик.

Выяснилось, что SpaceX, позиционирующая себя как стратегически важный оборонный подрядчик США, годами использовала лазейки для привлечения китайских инвестиций. Расследование ProPublica и судебные документы из Делавэра показали: компания Маска принимала деньги из КНР, но только через многослойные офшорные схемы.

Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен подтвердил в суде, что компания принципиально избегает прямых инвестиций из Китая. Однако тот же топ-менеджер признал существование обходного пути — специальных офшорных структур (SPV) на Кайманах, Британских Виргинских островах или в Гонконге. Эти юридические конструкции эффективно скрывают конечных бенефициаров.

Яркий пример — сорванная сделка 2021 года, когда китайские инвесторы пытались вложить $50 млн напрямую. Узнав, что информация просочилась в прессу, руководство SpaceX спешно отозвало соглашение, опасаясь внимания регуляторов. При этом аналогичные по объему вложения через карибские офшоры годами проходили без лишнего шума.

Ключевую роль в этих операциях играл близкий к руководству SpaceX инвестор Икбальджит Кахлон. Его фирма неоднократно выступала посредником, направляя китайский капитал в компанию Маска. Аналогичные схемы, как выяснил Financial Times, использовались для инвестиций в Neuralink и xAI.

Парадокс в том, что при всей осторожности SpaceX эти операции все равно попадали в юридические документы. Например, в иске бывшего сотрудника, обвинившего Кахлона в мошенничестве при продаже акций. Сам Маск, чья доля в SpaceX оценивается в $150 млрд, формально не участвовал в этих схемах, но система явно работала с молчаливого одобрения руководства.

Вопрос теперь в том, как отреагируют власти США — продолжат закрывать глаза на офшорные лазейки или начнут требовать полной прозрачности даже от таких гигантов, как SpaceX.