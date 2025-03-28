Выяснилось, что SpaceX, позиционирующая себя как стратегически важный оборонный подрядчик США, годами использовала лазейки для привлечения китайских инвестиций. Расследование ProPublica и судебные документы из Делавэра показали: компания Маска принимала деньги из КНР, но только через многослойные офшорные схемы.
Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен подтвердил в суде, что компания принципиально избегает прямых инвестиций из Китая. Однако тот же топ-менеджер признал существование обходного пути — специальных офшорных структур (SPV) на Кайманах, Британских Виргинских островах или в Гонконге. Эти юридические конструкции эффективно скрывают конечных бенефициаров.
Яркий пример — сорванная сделка 2021 года, когда китайские инвесторы пытались вложить $50 млн напрямую. Узнав, что информация просочилась в прессу, руководство SpaceX спешно отозвало соглашение, опасаясь внимания регуляторов. При этом аналогичные по объему вложения через карибские офшоры годами проходили без лишнего шума.
Ключевую роль в этих операциях играл близкий к руководству SpaceX инвестор Икбальджит Кахлон. Его фирма неоднократно выступала посредником, направляя китайский капитал в компанию Маска. Аналогичные схемы, как выяснил Financial Times, использовались для инвестиций в Neuralink и xAI.
Парадокс в том, что при всей осторожности SpaceX эти операции все равно попадали в юридические документы. Например, в иске бывшего сотрудника, обвинившего Кахлона в мошенничестве при продаже акций. Сам Маск, чья доля в SpaceX оценивается в $150 млрд, формально не участвовал в этих схемах, но система явно работала с молчаливого одобрения руководства.
Вопрос теперь в том, как отреагируют власти США — продолжат закрывать глаза на офшорные лазейки или начнут требовать полной прозрачности даже от таких гигантов, как SpaceX.