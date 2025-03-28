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Индийский стартап испытает на орбите технологию холодного синтеза для питания спутников с ИИ
Индийский стартап HYLENR совместно с TakeMe2Space планирует испытать в космосе низкоэнергетический ядерный реактор. Технология холодного синтеза, вызывающая споры в научном сообществе, может стать новым источником энергии для орбитальных спутников.

Индийская компания HYLENR объявила о планах космического испытания своей разработки — низкоэнергетического ядерного реактора (LENR). Партнером проекта выступила компания TakeMe2Space, предоставляющая платформу для спутников с искусственным интеллектом.  

В июле 2024 года HYLENR заявила о создании установки, которая, по их данным, демонстрирует эффект холодного синтеза. В ходе наземных испытаний устройство якобы производило в 1,5 раза больше энергии, чем потребляло. Принцип работы основан на взаимодействии атомов водорода, которые при слиянии образуют гелий с выделением тепла.  

TakeMe2Space предоставит орбитальную платформу для тестирования технологии. Компания специализируется на создании спутниковых систем с ИИ, где энергоэффективность играет ключевую роль. Термоэлектрический генератор на основе LENR должен решить проблему энергоснабжения в длительных космических миссиях.  

Научное сообщество относится к холодному синтезу скептически. С 1989 года, когда Мартин Флейшман и Стэнли Понс впервые заявили об этом явлении, ни одна лаборатория не смогла достоверно воспроизвести результаты. Большинство физиков считают такие реакции невозможными при комнатных температурах.  

HYLENR утверждает, что их технология найдет применение не только в космосе. Компания рассматривает варианты использования для обогрева помещений, промышленного индукционного нагрева и генерации пара. Однако без независимого подтверждения эффективности эти заявления остаются под вопросом.  

Космический эксперимент может стать решающей проверкой для спорной технологии. В случае успеха это откроет новые возможности для энергоснабжения орбитальных аппаратов. Но многие эксперты предупреждают — если установка не покажет заявленных характеристик в условиях реального космического полета, это поставит крест на дальнейших исследованиях в этом направлении.  

Планируемый тест выйдет за рамки лабораторных условий и проверит жизнеспособность технологии в жестких условиях космоса — при перепадах температур, радиации и невесомости. 
#космические технологии #альтернативная энергетика #lenr #холодный синтез
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