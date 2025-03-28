Airbus разработал концепцию дрона-перехватчика LOAD для борьбы с беспилотниками противника. Система использует модифицированный аппарат Do-DT25 с тремя ракетами класса "воздух-воздух".

Европейский аэрокосмический концерн Airbus представил концепцию бюджетной системы противовоздушной обороны LOAD. В основе решения – переоборудованный беспилотник Do-DT25, оснащенный компактными ракетами для перехвата вражеских дронов.

Концепция LOAD предполагает использование существующего беспилотного аппарата Do-DT25 в качестве платформы для размещения ракетного вооружения. Длина аппарата составляет 3,1 метра при размахе крыльев 2,5 метра. Максимальная скорость достигает 555 км/ч, время патрулирования – до одного часа.

Система предназначена для борьбы с роями дронов-камикадзе. По заявлению разработчиков, один аппарат LOAD способен уничтожить до трех целей за вылет. Радиус действия превышает 100 километров, что расширяет зону покрытия традиционных наземных систем ПВО.

Управление осуществляется с наземного пункта на основе данных радаров или систем видеонаблюдения. Разработчики предусмотрели режим автономного поиска целей, но решение о применении оружия всегда принимает оператор. После выполнения миссии дрон возвращается на базу с помощью парашютной системы.

В качестве вооружения рассматриваются компактные ракеты класса "воздух-воздух". Среди возможных вариантов – модификации противотанковых комплексов или специальные противодроновые ракеты, такие как разрабатываемая MBDA Enforcer. Точный тип вооружения пока не определен – издание The War Zone предпрлагает, что ракеты могут быть похожими на уменьшенные версии Brimstone или Hellfire.

Главное преимущество LOAD – экономическая эффективность. Использование отработанной платформы Do-DT25 и относительно недорогих ракет должно снизить стоимость перехвата по сравнению с традиционными системами ПВО. В перспективе такие аппараты могут работать в паре с разведывательными дронами, включая перспективный Eurodrone.

Технические детали пока остаются нераскрытыми. Неясно, какие именно системы наведения будут использоваться и как реализовано целеуказание. Airbus подчеркивает, что LOAD дополняет, а не заменяет существующие системы ПВО, такие как IRIS-T или Patriot.

Разработка ведется на фоне растущей угрозы со стороны дронов-камикадзе, широко применяемых в современных конфликтах. Европейские оборонные компании активно работают над созданием специализированных противодроновых систем, включая лазерные установки и радиоэлектронные средства подавления.