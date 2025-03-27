Airbus уточнила сроки вывода на рынок водородного авиалайнера ZEROe с четырьмя электродвигателями. Коммерческая эксплуатация самолета начнется не раньше конца следующего десятилетия.

Airbus конкретизировала параметры перспективного водородного авиалайнера ZEROe. В окончательной версии самолет получит четыре электрических двигателя по 2 МВт каждый, работающих на топливных элементах.

После серии испытаний инженеры Airbus выбрали топливные элементы как основную технологию для своего водородного проекта. Эта система преобразует химическую энергию реакции водорода с кислородом в электричество, выделяя только водяной пар.

Сроки первого коммерческого рейса перенесены с 2035 на конец 2030-х годов. Задержка связана с необходимостью доработки двигательной установки и создания сети водородных заправок в аэропортах.

Разработка отвечает на ключевую проблему авиации – невозможность электрификации дальних маршрутов обычными батареями. Водородные системы сохраняют высокую энергоемкость, сокращая выбросы отрасли, на которую приходится 2-3% мировых парниковых газов.

Новая силовая установка мощностью 8 МВт должна обеспечить характеристики, сопоставимые с современными региональными лайнерами.