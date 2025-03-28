На аварийной АЭС "Фукусима-1" начинается операция по удалению 41,5 тонн радиоактивного песка. Работы будут проводить дистанционно управляемые роботы из-за смертельно опасного уровня радиации.

На следующей неделе на территории аварийной АЭС "Фукусима-1" начнется важный этап ликвидационных работ. Специально разработанные роботы приступят к извлечению 2850 мешков с радиоактивным песком, которые оставались в наиболее опасных зонах станции с момента катастрофы 2011 года.

Уровень радиации на поверхности мешков достигает 4,4 зиверта в час – дозы, смертельной для человека при непродолжительном контакте. Два специальных робота, оснащенных манипуляторами для работы с опасными материалами, уже доставлены в подвальные помещения поврежденных реакторов. Операторы будут управлять ими дистанционно из безопасной зоны.

Песок использовали в 2011 году для поглощения радиоактивной воды после аварии. Все эти годы мешки оставались в местах, куда доступ людей был невозможен из-за экстремального радиационного фона. После извлечения их поместят в защитные контейнеры и переведут на временное хранилище за пределами станции.

Компания Tokyo Electric Power Company планирует завершить операцию к марту 2028 года. Компания отмечает, что это лишь часть масштабных работ по выводу станции из эксплуатации, которые продлятся несколько десятилетий. В зданиях реакторов до сих пор находится около 880 тонн радиоактивных материалов, включая расплавленное топливо.

Роботы уже доказали свою эффективность на "Фукусиме". В ноябре 2023 года дистанционное устройство успешно извлекло образец расплавленного топлива из реактора №2. В ближайшие недели запланирована новая подобная операция.

Условия работы на станции остаются крайне тяжелыми. В зонах с высоким радиационным фоном люди могут находиться лишь несколько минут в специальной защитной экипировке. Несколько работников уже получили травмы при контакте с радиоактивными материалами, что подтверждает необходимость максимального использования робототехники.

Авария на "Фукусиме-1" произошла 11 марта 2011 года после мощного землетрясения и цунами. Хотя официально ни одна смерть не связана непосредственно с радиационным воздействием, эта катастрофа стала одной из самых серьезных ядерных аварий в истории наряду с Чернобылем.