Бывшие сотрудники Nintendo of America высказали мнение, что Mario Kart 9 может не повторить мгновенный успех предыдущей части. Причина – продолжающаяся популярность Mario Kart 8 Deluxe, продажи которой превысили 75 миллионов копий.

Предстоящий релиз Mario Kart 9 для Nintendo Switch 2 может столкнуться с неожиданной проблемой – слишком большим успехом своего предшественника. К такому выводу пришли бывшие сотрудники Nintendo of America, анализируя текущую ситуацию на рынке.

Mario Kart 8 Deluxe, выпущенная в 2017 году, продолжает оставаться бестселлером. Продажи превысили 75 миллионов копий с учетом версий для Wii U и Switch. Такой устойчивый успех создает высокую планку для новой части.

Экс-сотрудники Nintendo отмечают, что обычному потребителю различия между играми могут показаться незначительными. Родителям будет сложно объяснить необходимость покупки новой консоли ради похожей гоночной игры. Особенно если текущая версия продолжает получать обновления.





Разработчикам предстоит решить сложную задачу – создать достаточно инноваций, чтобы оправдать переход на новую часть, сохранив при этом узнаваемый геймплей серии. Успех Mario Kart 9 во многом определит стартовые продажи Switch 2, хотя Nintendo наверняка подготовит и другие эксклюзивы к запуску консоли.